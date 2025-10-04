57 قتيلا على الأقل في ضربات إسرائيلية على غزة منذ فجر السبت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 57 شخصا على الأقل قتلوا في ضربات إسرائيلية منذ فجر السبت، على رغم دعوة الرئيس دونالد ترامب الدولة العبرية الى وقف القصف عقب موافقة حركة حماس على الإفراج عن الرهائن بموجب مقترحه لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لفرانس برس "ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الى 57 شهيدا بينهم 40 في مدينة غزة".

وأشار بصل الى أنه في مدينة غزة حيث تكثّف إسرائيل هجماتها منذ أسابيع، ارتفع "عدد الشهداء جراء استهداف منزل عائلة عبد العال قرب مسجد المحطة في حي التفاح... الى 18".

وكان مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة محمد أبو سلمية أفاد فرانس برس في وقت سابق بمقتل 39 شخصا على الأقل في أنحاء القطاع، معظمهم في مدينة غزة.

وبسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام في غزة وصعوبة الوصول إلى أجزاء واسعة من القطاع، لا تستطيع فرانس برس التحقق بشكل مستقل من التفاصيل أو أعداد الضحايا التي يقدمها الجيش الإسرائيلي أو الدفاع المدني.

وأكد الدفاع المدني وشهود تواصل القصف الجوي والمدفعي على مدينة غزة.

وقال محمود الغازي (39 عاما) الذي يقطن في حي الرمال بالمدينة "منذ لحظة دعوة الرئيس ترامب لاسرائيل وقف قصف غزة، صعّدت اسرائيل استهدافاتها وقصفها بشكل كبير".

أضاف "قصف الاحتلال اليوم عددا من المنازل المأهولة على ساكنيها كما حدث مع منزل عبد العال وأحدث مجزرة كبيرة. ما زال الاحتلال يطلق القذائف المدفعية والكواد كابتر (طائرات مسيّرة صغيرة) ألقت القنابل على منازل المواطنين، واستهداف المواطنين بشكل مباشر ايضا".

وتابع "من سيوقف إسرائيل... نحتاج الى تسريع خطوات المفاوضات من اجل وقف هذه الابادة وشلال الدماء".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق السبت إن "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة... البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرا كبيرا".

وأضاف "قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال تُطوّق مدينة غزة"، داعيا السكان الى عدم العودة إليها، بعدما اضطرت أعداد كبيرة منهم للنزوح عنها مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية منذ أسابيع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش انتقل إلى التموضع الدفاعي في غزة بعد اتصال ترامب، على الرغم من أن الجيش لم يؤكد ذلك لفرانس برس.

AFP