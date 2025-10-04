ترامب يحذر حماس من أنه "لن يتهاون مع أي تأخير" في تطبيق خطته للسلام في غزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت حماس من أنه "لن يتهاون مع أي تأخير" في تنفيذ خطته الهادفة لإنهاء الحرب مع إسرائيل والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وتوجه موفد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر الى مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الافراج عن الرهائن، وفق ما اعلن مسؤول في البيت الابيض السبت.

ونقلت قناة القاهرة الاخبارية القريبة من المخابرات المصرية أن حماس واسرائيل ستجريان الاحد والاثنين مباحثات غير مباشرة في القاهرة تتناول الافراج عن الرهائن الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "على حماس التحرك بسرعة والا كل الأمور قد تحدث. لن أتهاون مع أي تأخير، وهو ما يعتقد كثيرون أنه قد يحصل، أو أي نتيجة تشكّل غزة بموجبها خطرا من جديد... لننجز هذا الأمر سريعا".

وأشاد ترامب بإعلان "إسرائيل أنها علّقت بشكل موقت القصف لمنح اتفاق الإفراج عن الرهائن والسلام فرصة الانجاز"، على رغم تأكيد الدفاع المدني في غزة أن الدولة العبرية واصلت الغارات والقصف، لافتا الى مقتل 57 شخصا على الاقل منذ فجر السبت.

وفي مقابلة السبت مع موقع اكسيوس، أكد الرئيس الاميركي "أننا قريبون" من التوصل الى اتفاق على وقف دائم للعمليات العسكرية في غزة، لافتا الى انه يبذل جهودا لتحقيق ذلك خلال الايام المقبلة.

واضاف ترامب في إشارة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "قلت له +بيبي، انها فرصتك لتحقيق الانتصار+ وهذا الأمر يلائمه".

كذلك، اشاد بالدور الذي اضطلع به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مشيرا الى أنه كان "مفيدا جدا" لجهة اقناع حماس بالافراج عن الرهائن.

وتنص خطة الرئيس الأميركي على وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح حماس ومغادرة مقاتليها.

ودعا ترامب اسرائيل الجمعة الى أن "توقف قصف غزة فورا" بعدما أعلنت حماس في بيان موافقتها على الافراج عن الرهائن بموجب الخطة التي اقترحها.

AFP