هادي: تحقيق مكاسب في بغداد يحتاج إلى فريق متمرس في السياسة والقانون

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دائرة أربيل لانتخابات مجلس النواب العراقي، ريبوار هادي، اليوم السبت، أن نتائج الدورات البرلمانية السابقة أثبتت التزام حزبه بتنفيذ وعوده الانتخابية، مشدداً على أن تحقيق مكاسب حقيقية في بغداد يتطلب فريقاً متمرساً في السياسة والقانون.

وقال هادي في مقابلة مع كوردستان24، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني أوفى بوعوده في الدورات السابقة رغم صعوبة تنفيذ بعضها، وسنواصل النهج ذاته في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة"، مشيراً إلى أن "إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بالاستيلاء على أراضي الكورد كان أحد أبرز تلك الوعود التي تم تنفيذها".

وأوضح أن "قرار الإلغاء أصبح قانوناً ملزماً ويجب تطبيقه، وفي حال لم يُنفذ، فالقانون يتيح محاسبة الجهات التي تعرقل التنفيذ".

وأضاف رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "العمل في الدورة البرلمانية المقبلة سيركز على معالجة القوانين المكملة للدستور، إضافة إلى القوانين التي تنظم عمل المؤسسات الحكومية".

وشدد هادي على أن "تحقيق نتائج إيجابية في بغداد يتطلب وجود فريق موحد وكفوء في القانون والسياسة، قادر على فهم ذهنية من يتواجد هناك".

وفي ما يتعلق بعدم تطبيق القوانين والدستور من قبل حكومة بغداد، قال هادي إن "المشكلة لا تكمن في القوانين نفسها، بل في آلية تطبيقها، فالحكومة الاتحادية تفسرها وتتعامل معها وفقاً لمصالحها، رغم وضوحها التام".

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.

ويشارك من إقليم كوردستان 314 مرشحاً يتنافسون على 46 مقعداً في البرلمان، إذ يتنافس في أربيل 173 مرشحاً على 16 مقعداً، وفي دهوك 58 مرشحاً على 11 مقعداً، بينما يتنافس في السليمانية وحلبجة أكثر من 200 مرشح على 18 مقعداً برلمانياً.

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي