مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف "المجزرة" في غزة "نهائيا"

أربيل (كوردستان24)- اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السبت أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة تمثل فرصة مهمة لوقف "المجزرة والمعاناة" بصورة "نهائية" في القطاع.

وأعرب تورك عن "أمله في أن تفتح الديناميكية نحو نهاية الحرب في غزة الطريق لوقف دائم للأعمال الحربية، يليه نهوض وإعادة إعمار، عملا بالحقوق الإنسانية الدولية والقانون الإنساني، ولحل دولتين نحن بأمس الحاجة إليه"، وفق ما أورد مكتبه عبر إكس.

وتابع المنشور "إنها فرصة حيوية لكل الأطراف والدول ذات النفوذ للتحرك بحسن نية ووضع حد بصورة نهائية للمجزرة والمعاناة في غزة، والإغداق بالمساعدات الإنسانية على قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن وأعداد الفلسطينيين المعتقلين".

كذلك رحبت منظمة الصحة العالمية بخطة ترامب لغزة وشدد مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على فرصة إعادة بناء المستشفيات، مؤكدا السبت عبر إكس أن "السلام خير دواء".

وقال غيبرييسوس في بيان "خلال عامين، لم نكن أقرب من تحقيق السلام أكثر مما نحن الآن. لا يمكننا تفويت هذه الفرصة. لقد أُزهقت أرواح كثيرة ودُمّرت".

وتنص خطة ترامب على وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة، وانسحاب إسرائيل تدريجيا من غزة، ونزع سلاح حماس والفصائل الأخرى التي "لن يكون لها أي دور في حكم غزة"، وأن تتولى إدارة القطاع هيئة تكنوقراطية تُشرف عليها سلطة انتقالية برئاسة ترامب نفسه.

وفي الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي السبت عملياته وغاراته العنيفة في قطاع غزة ولا سيما في الشمال الذي اعتبره "منطقة قتال خطيرة" على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي لوقف القصف، فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها جاهزة للبحث في تفاصيل الإفراج عن الرهائن.

