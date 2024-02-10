أسايش دهوك تعلن اعتقال شخصين بتهمة بيع المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لأسايش دهوك، عن إلقاء القبض على شخصين بتهمة بيع المخدرات.

وذكرت المديرية في بيانٍ لها، اليوم السبت، أن قواتها في ناحية سيميل ومن خلال حملةٍ خاصة، ألقت القبض على اثنين من مروجي المخدرات، وضبطت عدد من المسدسات والقنابل اليدوية التي كانت بحوزتهما.

وبحسب بيان المديرية العامة لأسايش دهوك، فإن المتهمين أحيلا للتحقيق، وسيحاكما بموجب المادة 26 من قانون المخدرات.

وفي وقتٍ سابق، أعلن النقيب أركان بيباني من مديرية مكافحة المخدرات بإقليم كوردستان، إلقاء القبض على 1070 تاجر مخدرات في الإقليم خلال عام 2023.

وقال بيباني، إن انتشار وزيادة كمية المخدرات في دول الجوار والعالم، له تأثيره على الإقليم الذي يقع على الخط الساخن لتهريب المخدرات نحو العالم.

وأضاف خلال تصريحٍ سابق لـ كوردستان24، "معظم عمليات تهريب المخدرات تتم عبر إقليم كوردستان، وتحويله إلى منطقة عبور المخدرات نحو باقي الدول، ونشر المواد المخدرة في الإقليم".

وأشار إلى أن كمية المخدرات المضبوطة من عام 2023 إلى 2024 "هي ضعف الكمية التي ضُبِطت في الأعوام السابقة".

وفي الـ 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلق في مدينة أربيل، مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية.

وقال رئيس الحكومة في كلمةٍ له خلال المؤتمر، إن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كوردستان آخذة في الارتفاع، مما يشكل خطراً على المجتمع، مؤكداً أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.

وأضاف أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة، مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه، مشيراً إلى أن المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كوردستان ليسا بمنأى عن ذلك.

وأوضح أن إقليم كوردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات، التي تُستخدم سراً وعلناً لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، مما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن، لأن المخدرات لا تقل خطراً عن الإرهاب.

وقال رئيس الحكومة إن المافيا والمتاجرين بالمخدرات يستغلون الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، مشدداً على ضرورة أن تضافر المؤسسات المعنية جهودها وإمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين.