توقيف رجل متشدد في ألمانيا كان يطلق النار على سيارات مسرعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت السلطات في جنوب ألمانيا شخصا يُشتبه في أنه مناصر لتنظيم داعش بعدما حاول، من دون أن ينجح، التسبب بحوادث سيارات مسرعة بإطلاق النار عليها من بندقية ضغط هوائي، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وازدادت في ألمانيا الهجمات التي ينفذّها أجانب يحمل بعضهم أفكارا إسلامية متشددة، ما يساهم في زيادة شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي يصف منذ عشر سنوات سياسة ألمانيا تجاه المهاجرين بأنها متراخية.

ووفقا لوحدة مكافحة التطرف والإرهاب في شرطة بافاريا، أطلق الموقوف بين التاسع والحادي عشر من أيلول/سبتمبر الماضي النار من بندقية ضغط هوائي على 22 سيارة على طريق سريع.

ولم يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات.

وقالت الشرطة إن التحقيقات تُظهر أن المشتبه فيه يناصر "المنظمة الإرهابية التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية".