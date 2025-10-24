مقتل 25 شخصاً في حريق حافلة جنوب الهند إثر اصطدام دراجة نارية بها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تحولت رحلة روتينية بين مدينتي حيدرآباد وبنغالورو إلى كارثة مروّعة فجر الجمعة، حين اشتعلت النيران في حافلة ركاب جنوبي الهند بعد اصطدام دراجة نارية بها، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل، وإصابة آخرين، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.

وبحسب مسؤول في الشرطة رفيع المستوى، فإن الحريق اندلع بسرعة هائلة، واجتاح الحافلة بالكامل خلال دقائق معدودة، بينما كانت تسير على طريق سريع قرب منطقة كورنول في ولاية أندرا براديش. وقد علِق العشرات من الركاب داخل المركبة المشتعلة، في ظل صعوبة الخروج منها وسط تصاعد اللهب والدخان الكثيف.

وأوضح المسؤول أن بعض الركاب تمكنوا من تحطيم النوافذ يدويًّا والقفز منها إلى خارج الحافلة، ناجين بإصابات طفيفة، في حين لم يحالف الحظ آخرين، الذين لقوا حتفهم قبل وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث الواقع في قرية تشيناتيكورو، على بُعد نحو 210 كيلومتراً (130 ميلاً) جنوب مدينة حيدرآباد.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الحافلة كانت تقل 44 راكباً، وكانت في طريقها من حيدرآباد، عاصمة ولاية تيلانغانا، إلى بنغالورو، عاصمة ولاية كارناتاكا، حين وقع الاصطدام المأساوي.

وفي أعقاب الحادث، انتدبت السلطات فريقاً من خبراء الطب الشرعي للتحقيق في ملابسات الحريق وتحديد أسبابه بدقة، في وقت لا تزال فيه عمليات التحري جارية لجمع الشهادات وفحص مسار الحافلة وظروف الاصطدام، وفق يورونيوز.

يأتي هذا الحادث المروّع بعد أقل من أسبوعين من كارثة مشابهة في شمال الهند، حيث شبّ حريق في حافلة ركاب في ولاية راجستان مطلع الشهر الجاري، يُشتبه في أنه ناتج عن ماسٍّ كهربائي، ما أدى إلى التهام المركبة بالكامل ومقتل 20 شخصًا على الأقل.