تفاصيل يوم الصلاة الوطني في إقليم كوردستان

2025-04-21 13:26

أربيل (كوردستان24)- في مبادرة فريدة وبحضور الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وتحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان)، سيُقام اليوم الوطني للصلاة لأول مرة في إقليم كوردستان، وذلك في أربيل العاصمة، للفترة من 23 إلى 25 نيسان 2025.

ماهو اليوم الوطني للصلاة؟

يوم الصلاة الوطني، هو يوم تكريم وذكرى إحياء التعايش السلمي بين مختلف الاديان والمكونات المختلفة في إقليم كوردستان، وتقام هذه المراسم لأول مرة في إقليم كوردستان، وستصبح تقليداً سنوياً.

وتقام هذه المراسم سنوياً في العديد من البلدان، ولكن في إقليم كوردستان يكون الامر مختلفاً، حيث يشارك فيه المؤمنون وأتباع العديد من الديانات، بينما في البلدان الاخرى يشارك فيه أتباع دين واحد فقط.

من سيشارك في مراسم اليوم الوطني للصلاة

يشارك في هذه المراسم أكثر من 400 شخص، بينهم كبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية.

أهم الشخصيات المشاركة

1- الرئيس بارزاني

2- نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان

3- مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان

4- عدد من المسؤولين الحكوميين في العراق إقليم كوردستان والولايات المتحدة واوروبا

ومن المقرر أن يصل مساء الثلاثاء 22 نيسان 2025 ضيوف من الدول الاجنبية الى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، للمشاركة في مراسم يوم الصلاة الوطني.

بدء المراسم والصلاة الجماعية والندوات الحوارية

صباح يوم الاربعاء 23 نيسان 2025، تبدأ مراسم يوم الصلاة الوطني في كوردستان، وسيلقي كل من الرئيس بارزاني ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان وعدد من الشخصيات العراقية والدولية كلمات في المراسم.

كما وستصلي شخصيات دينية من المسلمين والمسيحيين والايزيديين والاديان الاخرى معاً من أجل كوردستان، ومن ثم سيتم عقد عدة ندوات بمشاركة مسؤولين سياسيين وشخصيات دينية واجتماعية، وستناقش الندوات التعايش السلمي والحريات الدينية والاجتماعية في إقليم كوردستان.

رحلة دينية

في اليوم الاخير من اليوم الوطني للصلاة، سيزور ضيوف ومعتنقي جميع الاديان في إقليم كوردستان عددا من المساجد والكنائس والمعابد في محافظات أربيل ودهوك وكذلك سهل نينوى.

يوجد في إقليم كوردستان 5800 مسجد وجامع و 145 كنيسة و 400 معبد ديني لجميع الأديان والمعتقدات، وقد وضعت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان خطة هندسية شاملة لترميم هذه الأماكن، ومن أبرزها ترميم مرقد السلطان مظفر الدين في أربيل، وجامعا كاك أحمد الشيخ والسليمانية الكبير، ومركز لالش الايزدي والعديد من المواقع الأخرى في دهوك، والتي تم ترميمها بأمر مباشر من مسرور بارزاني رئيس الوزراء.

العلاقات التأريخية بين الكورد والشعوب والاديان المختلفة

يتميز إقليم كوردستان بتنوع الاديان والمكونات المختلفة منذ العصور القديمة، لقد عاشت كافة المكونات واتباع الاديان المختلفة في أقصى درجات الحرية والكرامة في كوردستان، وتم الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم، وهناك العديد من المعابد لكافة الاديان والمدارس بلغتهم الام.

إن العلاقة والصداقة بين الكورد والشعوب والأديان المختلفة، هي علاقة تاريخية ووطنية مشتركة عميقة، ورغم اختلافاتهم في الدين واللغة والثقافة، إلا انهم كانوا جميعاً ولا زالوا إخوة في النضال من أجل كوردستان