خبير إماراتي: كوردستان "دبي الصغيرة" ونموّها سيصل لمستوى الإمارات قريباً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال الخبير السياسي والاقتصادي الإماراتي نائل الجوابرة، اليوم الجمعة، إن إقليم كوردستان يشهد نمواً كبيراً وسريعاً، وهذا ما جعله يُوصف اليوم بأنه دبي الصغيرة، وأنا على يقين بأنه سيصل في المستقبل القريب إلى مستوى الإمارات الحالي.

وقال الجوابرة في مقابلة مع كوردستان24، بشأن زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى الإمارات، إن كوردستان تُعدّ أوروبا العالم العربي، وهي مستمرة في التطور، كما أنها بيئة مفتوحة وجاذبة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، وهذا ما يسرّع وتيرة نموها ويجذب المزيد من المستثمرين في المنطقة.

وأشار إلى أن "العلاقة بين إقليم كوردستان والإمارات لم تعد تعتمد فقط على إنتاج النفط، وهو ما يفتح المجال أمام تعزيز الإنتاج المحلي. كما أن موقع الإقليم ومكانته يمنحانه أهمية استراتيجية كبيرة للإمارات، خصوصاً في مجال الاستثمار، فالإقليم من جوانب عديدة يُعتبر أرضاً واسعةً ومستعدة لاستقبال المشاريع، كما أنه منطقة واعدة وذات مستقبل استثماري قوي".

وقال الجوابرة أيضاً: "بالنسبة للدول العربية، يُشكّل إقليم كوردستان بوابة مهمة في المنطقة، سواء من ناحية التجارة أو السياحة. واليوم يُطلق على أربيل اسم دبي الصغيرة، على غرار المراحل الأولى لنهضة دبي. فجميع مدن إقليم كوردستان تمتلك أرضية خصبة، وهي بالفعل مهمة جداً للاستثمار. وما يجري حالياً في الإقليم هو طفرة اقتصادية تُعدّ مصدر تفاؤل كبير لنا ولشعوب المنطقة كافة".

وختم بالقول: "لدينا في المستقبل عدة لقاءات واجتماعات مع مسؤولي إقليم كوردستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير العلاقات المشتركة".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم الخميس 4 كانون الأول (ديسمبر) 2025، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية سعيد الهاجري.

وسيعقد رئيس الحكومة، خلال زيارته التي تستمر عدة أيام، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين العراقية والإقليمية.