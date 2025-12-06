باراك ينتقد السياسات الأميركية السابقة في العراق: إيران ملأت الفراغ والميليشيات تتجاوز البرلمان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- انتقد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، السياسة التي انتهجتها الإدارات الأميركية السابقة في العراق.

وقال باراك في مقابلة مع "ذي ناشيونال" إن "إيران تقدّمت وملأت الفراغ في العراق، لأننا صنعنا هيكلًا جنونيًا جعل الميليشيات الإيرانية تمتلك نفوذًا يفوق نفوذ البرلمان".

واعتبر باراك أن العراق يشكل مثالاً واضحاً على الأخطاء التي لا يجب أن تكررها الولايات المتحدة، وفق ما نقلته العربية نت.

ورأى أن رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، رجل كفؤ، "لكنه لا يملك سلطة فعلية، لأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف داخل البرلمان، بسبب الحشد الشعبي وجميع ممثليه داخل البرلمان، الذين يعرقلون الأمر".

كما أضاف أن واشنطن أنفقت الملايين، وأمضت 20 عاماً دون نتيجة تذكر، معتبرة أنها لا تستطيع حلّ هذه المشكلة.

ومنذ فترة طويلة، تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط.

في حين تعتبر طهران العراق عنصراً حيوياً من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات.

وتتمتع إيران بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق من خلال جماعات مسلحة شيعية قوية وأحزاب سياسية تدعمها في بغداد.

لكن الضغط الأميركي تزايد خلال العام الماضي، في وقتٍ ضعفت فيه إيران بسبب هجمات إسرائيل على حلفائها في الشرق الأوسط، مما زاد من شدة تأثرها بالضغوط الأميركية.