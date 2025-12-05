وفدٌ رفيع المستوى من نساء حكومة كوردستان يشارك في قمةٍ دولية بـ تركيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شارك وفدٌ نسائي رفيع المستوى في حكومة إقليم كوردستان في قمةٍ دولية حول الحوكمة المحلية في مدينة اسطنبول التركية.

وقالت عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أمينة زكري، في منشور على الفيسبوك، إن مؤتمر "القيادة الدولية للنساء في الحوكمة المحلية" انطلق في إسطنبول يوم الجمعة 5 كانون الثاني 2025، بحضور رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وبمشاركة بيان سامي، مستشارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

والمؤتمر الذي تنظمه مديرية شؤون النساء في مركز حزب العدالة والتنمية، يُعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 كانون الثاني 2025، ويهدف إلى تعزيز دور القيادات النسائية في مواقع الحكم والإدارة على المستوى المحلي.

وأشارت زكري إلى أن الملتقى يجمع قيادات نسائية بارزة من داخل تركيا وخارجها، من وزيرات ورئيسات بلديات وأكاديميات ومسؤولات حكوميات محليات، لمناقشة جملة من القضايا المحورية، تشمل: سياسات المرأة والأسرة، تغيّر المناخ والبيئة، إدارة مخاطر الكوارث والمدن المقاومة، الهجرة، الاندماج والتماسك الاجتماعي، المدن الذكية، والتحول الرقمي.