رئيس حكومة إقليم كوردستان يواصل مباحثاته في أبوظبي ويجتمع مع وزير الخارجية الإماراتي

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-مواصلاً زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة 5 كانون الأول (ديسمبر) 2025، في العاصمة أبوظبي، مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وجدد الجانبان خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات والارتقاء بها في شتى المجالات.

كما بحث الاجتماع مجمل تطورات الوضع في العراق، ومناقشة المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة.