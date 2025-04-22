المجلس الوطني الكوردي يعلن موعد انعقاد "كونفرانس وحدة الصف والموقف الكوردي"

2025-04-22 11:15

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي، اليوم الثلاثاء 22 نيسان 2025، موعد انعقاد كونفرانس وحدة الصف والموقف الكوردي.

وقالت خلال بيان: "نعلن اليوم إنه تم التوافق على موعد انعقاد كونفرانس وحدة الصف والموقف الكوردي رسميًا يوم السبت الموافق 26 نيسان الجاري، كخطوة هامة ، واستحقاقًا سياسيًا يعكس طموحات شعبنا الكوردي في سوريا".

وأضاف البيان: "وقد جاء هذا الانجاز كتعبير عن إرادة أبناء شعبنا الكوردي، وجهود دؤوبة بذلها المخلصون من مناضليه، وبدعم كريم من الأشقاء والأصدقاء وخاصة فخامة الرئيس مسعود بارزاني والاخ الجنرال مظلوم عبدي ".

وتابع: "نأمل أن يشكّل هذا الكونفرانس نقطة تحوّل نحو مرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين أحزاب الحركة السياسية الكوردية، ويُعزز الثقة مع الحاضنة الشعبية، ويفتح آفاقًا أرحب لعلاقات وطنية متينة مع سائر مكونات الشعب السوري".

وأردف: "إننا على يقين أن وحدة الموقف الكوردي تمثّل حاجة وطنية مُلحّة، وخطوة أساسية على طريق تحقيق الشراكة الحقيقية في صياغة مستقبل سوريا الديمقراطية، التعددية، التي تحتضن جميع أبنائها بوئام ومساواة وسلام".

وكان المتحدث باسم المجلس الوطني الكوردي في سوريا، فيصل يوسف، كشف أمس الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد كونفراس وحدة الصف والموقف الكوردي في غرب كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وأشار يوسف في تصريح خاص لـ كوردستان24، إلى أن التحضيرات للمؤتمر مستمرة، مشيراً إلى أن الخطوة المرتقبة تهدف إلى توحيد الصف الكوردي وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف الكوردية في سوريا.

ويُعد المؤتمر الوطني الكوردي محطة مهمة في مسار العمل السياسي الكوردي في سوريا، وسط تطلعات الشارع الكوردي لتحقيق توافق سياسي ورؤية موحدة لمستقبل غرب كوردستان.

وفي يوم الخميس 17 نيسان 2025، أوضح المتحدث باسم المجلس الوطني الكوردي في سوريا، فيصل يوسف، أن التحضيرات لعقد مؤتمر وحدة الصف والموقف الكوردي تسير بخطى ثابتة وراسخة لإنجاحه وعقده في أقرب وقت ممكن.

وقال يوسف في منشور على حسابه الرسمي على منصة فيسبوك، إن "التحضيرات لعقد كونفرانس وحدة الصف والموقف الكوردي تسير بخطى ثابتة وراسخة مدفوعة بإرادة قوية وملموسة لإنجاحه وعقده في أقرب وقت ممكن".

وأكد المتحدث باسم المجلس أن "المخاوف والهواجس من الفشل التي تملأ الشارع الكوردي مشروعة وتستند إلى تجارب السنوات الماضية مما يتطلب منا استخلاص الدروس والعبر من العثرات والعقبات السابقة وتجنب تكرارها".

وأضاف قائلاً: "نقف بكل احترام وتقدير أمام آراء الأصدقاء والأشقاء ومطالب الشارع الكوردي، ملتزمين بتحقيق تطلعاتهم المشروعة".

وشدد يوسف على أن "المجلس الوطني الكوردي ماضٍ في هذا الاتجاه بقوة وثبات ولم يألو جهداً في هذا المجال ويعتبر وحدة الصف خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكوردي في إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية".

وأشار إلى أنه "بعد استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة، وقد أنجز الكثير منها، سيعلن رسميًا عن موعد عقد الكونفرانس".