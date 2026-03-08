وزير الخارجية الصيني: حرب الشرق الأوسط "ما كان ينبغي أن تحدث"

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، إلى الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مشدداً على ضرورة حماية سيادة وأمن دول المنطقة.

وأكد وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي، أن استخدام القوة العسكرية لا يمثل حلاً للأزمات القائمة، قائلاً: "يجب احترام سيادة وأمن إيران ودول الخليج كافة، فالعنف لا يولد إلا مزيداً من التعقيد، والقوة ليست سبيلاً لمعالجة المشكلات".

وفي قراءته للأوضاع الراهنة، وصف الوزير الصيني اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بأنه "حدث ما كان ينبغي أن يقع أبداً"، داعياً كافة الأطراف المنخرطة في الصراع إلى العودة العاجلة لسياسة ضبط النفس والجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوار. كما حث القوى العظمى على ممارسة دور إيجابي وبناء لنزع فتيل الأزمة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية مع موسكو، وجه وانغ يي رسالة حاسمة أكد فيها على عمق التحالف بين البلدين، قائلاً: "إن العلاقات الصينية الروسية تظل متينة ومستقرة وغير قابلة للتزعزع، رغم البيئة الدولية المعقدة والمشحونة بالتوترات، ولن تتأثر بالضغوط الخارجية".

يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيداً غير مسبوق، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة.