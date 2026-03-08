رئيس البرلمان العراقي: مصطفى سند لن يشارك في الجلسات حتى يقدم اعتذاراً

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قرر رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، معاقبة النائب مصطفى جبار سند ومنعه من المشاركة في الجلسات إلى حين تقديمه اعتذاراً رسمياً.

وبحسب أمر صادر عن رئيس مجلس النواب يحمل الرقم (42) والمؤرخ في 7 آذار 2026، فإن سبب العقوبة يعود إلى قيام النائب المذكور بالإخلال بنظام الجلسة وتوجيه إهانة لأحد أعضاء البرلمان، وهو رئيس كتلة "الإعمار والتنمية".

وقد أصدرت رئاسة البرلمان قرارين بحق النائب، وهما: حرمانه من أعمال المجلس ومنعه من دخول مبنى البرلمان، وذلك إلى حين تقديم اعتذار رسمي لرئاسة البرلمان وللنائب الذي تم التجاوز عليه.

كما تقرر إحالة ملف مصطفى سند إلى لجنة السلوك النيابي، لكون فعله يُعدُّ انتهاكاً جسيماً لقواعد السلوك النيابي.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه جلسة البرلمان العراقي اليوم توتراً ومشادات، حيث عبر عدد من أعضاء البرلمان عن احتجاجهم على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، مرددين شعارات "الموت لأمريكا وإسرائيل".