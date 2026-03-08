وزير الخارجية التركي: محاولات إشعال حرب أهلية في ايران "بالغة الخطورة"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت من محاولات إشعال حرب أهلية في إيران، موجّها في الوقت نفسه تحذيرا إلى طهران بعد اعتراض صاروخ بالستي أطلقته الأربعاء وكان متجها نحو المجال الجوي التركي.

وقال فيدان في مؤتمر صحافي في إسطنبول "نحن نعارض كل السيناريوهات التي تهدف إلى إشعال حرب أهلية في إيران، من خلال استغلال الانقسامات الإتنية أو الدينية. هذا سيناريو بالغ الخطورة. ونحذّر الجميع علنا، غربيين وشرقيين على حد سواء، من هذا السيناريو".

ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة رويترز للأنباء الخميس إنه سيكون "مؤيدا تماما" لهجوم محتمل لمقاتلين أكراد إيرانيين في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

لكن ترامب قال السبت في تصريحات للصحافيين في الطائرة الرئاسية "لا نريد أن ينخرط الأكراد (في الحرب). لدينا علاقة ودية للغاية مع الأكراد، كما تعلمون، لكننا لا نريد أن نجعل هذه الحرب أكثر تعقيدا مما هي عليه".

وأضاف الوزير في معرض حديثه عن احتمال تدريب الولايات المتحدة فصائل كردية إيرانية وتسليحها للمشاركة في الحرب على الجمهورية الإسلامية، "أثرتُ هذه المسألة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمتنا الهاتفية... وقد أكدوا أنهم غير ضالعين في مثل هذا المشروع، ولا ينوون القيام بذلك".

وتابع "نأمل بألا يرتكب قادة الرأي الأكراد في المنطقة خطأ تحمّل هذه المسؤولية التاريخية"، مضيفا في إشارة إلى قادة إقليم كردستان العراق "نحن على اتصال دائم مع بارزاني وطالباني وغيرهما من الفاعلين. مثل هذا الخطأ لا يمكن إصلاحه".

ومن شأن خطوة كهذه أن تثير حفيظة تركيا التي خاضت نزاعا دمويا مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني استمر عقودا، وتسعى حاليا إلى وضع حد له.

وتابع الوزير "بعد العراق وسوريا، فإن فترة طويلة من انعدام اليقين والحرب والاضطرابات في إيران ليست في مصلحة أحد".

وأشار إلى أن "أي أزمة داخلية هناك ستكون لها آثار ارتدادية في المنطقة بأسرها. لذا نحاول إيقافها".

ووجّه فيدان تحذيرا إلى طهران، بعد أيام على اعتراض دفاعات حلف شمال الأطلسي صاروخا بالستيا أطلق من إيران باتّجاه تركيا الأربعاء.

وقالت حينها وزارة الدفاع التركية "تمكنت عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي والمتمركزة في شرق المتوسط من اعتراض صاروخ بالستي أُطلق من إيران باتجاه الأجواء التركية بعد تحليقه فوق الأجواء العراقية والسورية، وأسقطته في الوقت المناسب (...) ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية".

وقال فيدان السبت "لسنا بلدا يُستفز بسهولة"، وتابع "لقد تحدثنا مع أصدقائنا في إيران وأخبرناهم أنه إذا كان صاروخا طائشا، فهذا أمر آخر. قد يكون حادثا معزولا، ولكن إذا تكرر الأمر، ننصحكم بتوخي أقصى درجات الحذر، لا ينبغي لأحد في إيران أن يُقدم على مثل هذه المغامرة".

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس الخميس إن الصاروخ رصدته قوات إسبانية مولجة تشغيل بطارية صواريخ باتريوت في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، وهي منشأة أساسية لحلف شمال الأطلسي في جنوب تركيا.

ودان حلف شمال الأطلسي "استهداف إيران لتركيا" وقال إنه رفع جاهزيته الدفاعية في مواجهة الصواريخ البالستية مع تزايد هجمات إيران الانتقامية في الشرق الأوسط ردا على الضربات الأميركية-الإسرائيلية.