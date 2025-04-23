اليوم الوطني للصلاة.. وثائقي قصير حول التعايش السلمي بين الاديان والمكونات في كوردستان

منذ 20 ساعة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم الاربعاء 23 نيسان 2025 مراسم اليوم الوطني للصلاة، في مبادرة فريدة وبحضور الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وتحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان)، سيُقام اليوم الوطني للصلاة لأول مرة في إقليم كوردستان.

يوم الصلاة الوطني، هو يوم تكريم وذكرى إحياء التعايش السلمي بين مختلف الاديان والمكونات المختلفة في إقليم كوردستان، وتقام هذه المراسم لأول مرة في إقليم كوردستان، وستصبح تقليداً سنوياً.

وتقام هذه المراسم سنوياً في العديد من البلدان، ولكن في إقليم كوردستان يكون الامر مختلفاً، حيث يشارك فيه المؤمنون وأتباع العديد من الديانات، بينما في البلدان الاخرى يشارك فيه أتباع دين واحد فقط.

يشارك في هذه المراسم أكثر من 400 شخص، بينهم كبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية.