أمام لجنة "سيداو" في جنيف.. ديندار زيباري يستعرض قفزة إقليم كوردستان في تمكين المرأة وحماية حقوقها

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يستعد الدكتور ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، لإلقاء خطاب مفصل أمام الدورة الـ92 للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) في مدينة جنيف السويسرية، والمقرر عقدها في الرابع من شباط/فبراير 2026، وذلك لاستعراض السجل الحقوقي والإنجازات التي حققها الإقليم في مجال المساواة والتمكين.

سيركز زيباري، بصفته ممثلاً لحكومة الإقليم ضمن الوفد العراقي، على التقدم المحرز في تنفيذ "خطة حقوق الإنسان الإقليمية (2021–2025)"، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التنفيذ من 42.8% في عام 2022 إلى 62.3% في العام الحالي، مع تحقيق الفرع التنفيذي نسبة إنجاز لافتة بلغت 87.5%. كما سيتناول الخطاب الإصلاحات القانونية، وعلى رأسها تنفيذ القانون رقم 8 لسنة 2011 الخاص بمناهضة العنف الأسري، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2023–2030).

ويتضمن التقرير الذي سيُعرض أمام الخبراء الأمميين أرقاماً تعكس الدور القيادي للمرأة في كوردستان، ومنها:

المشاركة السياسية: ضمان حصة 30% في البرلمان، حيث ترأست النساء 65 لجنة دائمة، بالإضافة إلى تولي مناصب عليا كوزيرات ومحافظات وفي القضاء.

التمكين الاقتصادي: تسجيل 778 شركة تقودها نساء، وانخراط أكثر من 47 ألف امرأة في نظام الضمان الاجتماعي، وخلق آلاف فرص العمل في المناطق الريفية.

الأمن والدفاع: حضور بارز للمرأة في القوات الأمنية، بوجود 1332 امرأة في قوات البيشمركة (بينهن 1261 ضابطة)، وزيادة نسبتهن في سلك الشرطة بـ 15% منذ عام 2021.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، سيسلط د. زيباري الضوء على جهود مكافحة زواج الأطفال وختان الإناث (الذي انخفض بنسبة 60%)، بالإضافة إلى عمل الخط الساخن (119) الذي استقبل أكثر من 12 ألف شكوى، ووجود 5 ملاجئ آمنة تخدم مئات النساء سنوياً.

ويفرد الخطاب مساحة خاصة لدعم الناجيات من بطش الإرهاب، حيث تم التعرف على 3593 ناجية (نساء وفتيات)، تم إرسال 1080 منهن إلى ألمانيا لتلقي العلاج النفسي، فيما استفادت أكثر من 3500 ناجية من برامج الدعم المالي المباشر وفق "قانون الناجيات الإيزيديات".

تأتي هذه المشاركة في إطار الحوار التفاعلي الذي تجريه لجنة (CEDAW) مع الدول الأطراف، حيث سيؤكد الدكتور ديندار زيباري التزام حكومة إقليم كوردستان بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والقانونية لضمان مجتمع خالٍ من التمييز، وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في صنع القرار والاستقرار المجتمعي.