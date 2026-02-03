ضبط ثلاثة أطنان من العسل المغشوش في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت الجهات المعنية 3100 كيلوغرام من العسل المغشوش وسحبتها من الأسواق في أربيل، مؤكدةً أن العسل فشل في الفحوص المختبرية وغير صالح للاستهلاك البشري، رغم أنه كان يُباع للمواطنين بأسعار باهظة على أنه عسل طبيعي.

وصرح مدير الرقابة التجارية في أربيل، هوكر علي، أنه بناءً على شكاوى المواطنين عن شراء عسل مغشوش بأسعار تتراوح بين 80 إلى 100 ألف دينار، قامت فرق الرقابة بإرسال عينات إلى مختبرات كلية العلوم قسم الكيمياء، حيث أظهرت النتائج أن العسل مغشوش بالكامل وغير صالح للأكل، بل ويشكل خطراً على الصحة.

وأوضح علي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن حتى عسل "أقراص الشمع" صُنع بطرق اصطناعية وبيعت القطعة الواحدة بأكثر من 100 ألف دينار.

مشيراً إلى أنه تم وضع اليد على الكميات الموجودة في الأسواق وحظر بيعها وشراؤها بشكل قطعي.

وشدد مدير الرقابة التجارية في أربيل على أن الشخص المسؤول عن تصنيع هذا النوع من العسل وطرحه في الأسواق سيواجه العقوبات القانونية وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.

وأضاف أنه بتوجيه من وكيل وزارة التجارة، انطلقت اليوم حملة واسعة لمراقبة الأسواق لضمان عدم بيع مواد غذائية غير صحية للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.