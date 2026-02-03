الأتروشي ينفي وجود خلافات داخل الديمقراطي الكوردستاني بشأن منصب رئاسة الجمهورية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد الأتروشي، اليوم الثلاثاء 3 شباط 2026، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات أو تباين في الآراء داخل أروقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بخصوص مرشح منصب رئيس الجمهورية.

ووصف المكتب الإعلامي في بيان صحفي تلك الأخبار بأنها "بعيدة عن الحقيقة والواقع"، مؤكداً أن الادعاءات والتأويلات التي نُشرت مؤخراً غير صحيحة جملة وتفصيلاً. كما دعا البيان وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة توخي الدقة والمهنية، والتأكد من المصادر الرسمية قبل نشر أخبار قد تضلل الرأي العام.

وفيما يخص حسم ملف رئاسة الجمهورية، شدد نائب رئيس مجلس النواب على وحدة الموقف داخل الحزب، مؤكداً أن أي قرار يصدر من القيادة الكوردستانية و الرئيس مسعود بارزاني بهذا الشأن سيكون ملزماً وسيتم المضي به "من أجل المصلحة العامة".

يأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً مكثفاً حول استحقاق منصب رئيس الجمهورية، حيث يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تقديم موقف موحد يعكس تطلعات الإقليم ويخدم الاستقرار السياسي في العراق.