القضاء يعلن شمول 41364 شخصاً بقانون العفو العام

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الثلاثاء، عن شمول 41364 شخصاً بقانون العفو العام.

وذكر إعلام القضاءفي بيان له اليوم الثلاثاء 3 شباط 2026، أن "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، عن شهر كانون الثاني الماضي بلغ (41364) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (166283) شخصاً".

وأضاف: "أما المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها (87,416,572,075) ديناراً، فيما بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34,387,058.44)".