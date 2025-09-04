2025-09-04 12:30

أربيل (كوردستان24)- اكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط مادة كيميائية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان، ان "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاويتين في سيطرة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي تحتوي (مادة كيميائية باودر) معبأه داخل براميل معدة للتهريب"، لافتا الى انها "خالية من اي موافقات امنية واجازة استيراد تسمح باستيرادها وبخلاف ما مصرح به في المعامله الكمركية المنجزة".

واشار الى انه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف وإحالة الحاويتين إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".