الرئيس بارزاني يهنئ مشرف إدارة زاخو عبر اتصال هاتفي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة زاخو المستقلة، اليوم الثلاثاء، عن تلقي مشرف إدارة زاخو المستقلة كوهدار شيخو، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس مسعود بارزاني، لتهنئته بفوز جمهور نادي زاخو بجائزة أفضل جمهور على مستوى العالم.

وأضاف: الرئيس بارزاني، في اتصال هاتفي مع كوهدار شيخو، المشرف على إدارة زاخو المستقلة، عبّر عن تهانيه وسعادته بنجاح جماهير زاخو، وأكد أن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي في الفيفا على مستوى العالم هو مصدر فخر، وجدد تهانيه لجميع شعب كوردستان وخاصةً زاخو.