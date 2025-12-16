رئيس إقليم كوردستان مهنئاً نادي زاخو: لقب عالمي ومصدر فخر للرياضة في إقليم كوردستان والعراق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، رئيس وإدارة وجماهير نادي زاخو الرياضي، بحصوله على لقب أفضل جمهور على مستوى العالم.

وأدناه نص بيان التهنئة:

السادة رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ومشجعو نادي زاخو الرياضي،

أهنئكم بحرارة على هذا الإنجاز العالمي المتمثل بتصنيف مشجعي نادي زاخو المخلصين من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل وأكثر المشجعين تأثيراً على مستوى العالم.

هذا اللقب العالمي ليس مجرد نصر لنادي زاخو، بل موضع فخر لمجمل الحركة الرياضية في إقليم كوردستان والعراق.

فمن خلال حماستكم وأسلوبكم الحضاري في تشجيع ناديكم حولتم الملاعب الرياضية إلى لوحات فنية جميلة وأبلغتم العالم رسالة السلام والمحبة وحب الحياة عند شعب كوردستان.

إن إخلاص ووفاء أبناء زاخو الأعزاء لناديهم، نموذج رفيع، وأرجو أن يبقوا نبراساً على الدوام، وأن يكونوا السند القوي لتقدم الرياضة ورفع اسم كوردستان عالياً.

أهنئكم مرة أخرى ودمتم موفقين.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

16 كانون الأول 2025