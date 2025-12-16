التعليم العالي في إقليم كوردستان تعفي طلاب التعليم الموازي "باراليل" في جمجمال من أجور الدراسة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان آرام محمد قادر، بدور المستثمرين الكورد في دعم وزارته، وأعلن أن هذا العام سيتم إعفاء طلاب جمجمال من رسوم الدراسة الموازية في الجامعات والمعاهد الحكومية.

الدكتور آرام محمد قادر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن اليوم الثلاثاء، 16 كانون الثاني 2025، في مؤتمر صحفي، أن مشاركة أصحاب الجامعات الأهلية في جمجمال تؤكد حقيقة أن المستثمرين يهتمون أيضاً بالشعب وبوطنهم، ويطمحون إلى تطوير بلدهم بشكل أكبر.

وأكد أن طلاب جمجمال سيتم إعفاؤهم هذا العام من رسوم الدراسة الموازية في الجامعات والمعاهد الحكومية، وأن هذا العمل واجب وليس فضلاً كبيراً.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الوقت الآن هو وقت العطاء، ويجب علينا جميعاً أن نؤدي واجبنا الوطني ونقف مع المتضررين من الكارثة.

الدكتور آرام محمد أشاد بالدور المسؤول للإعلام الكوردي وقال: "وسائل إعلامنا بشكل مسؤول جداً تنقل لحظة بلحظة أوضاع ومعيشة سكان جمجمال والمناطق المحيطة بها، وهذا كان سبباً في أن يتعرف الناس عن قرب على الوضع ويتمكنوا من تقديم المساعدة".

كما أشار إلى أن الجامعات الأهلية سنوياً تتقاضى ما بين 100 مليون و200 مليون دينار كرسوم دراسية من طلابها، وبشكل عام هذا العام خفضوا الرسوم بنسبة 20% للطلاب قبل وقوع الكارثة.