قوات الإسناد الأولى تختبر أسلحة ثقيلة في مناورة عسكرية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بهدف إظهار القدرات العسكرية، أجرت قوات الإسناد الأولى، في جبال بيرس مناورة عسكرية بعنوان (مناورة الاسد)، بحضور شورش إسماعيل وزير البيشمركة، وعبد الخالق بابيري وكيل الوزارة، والفريق الركن عيسى عُزير رئيس الأركان، وعدد من كبار ضباط الوزارة، وبإشراف الفريق سيهاد بارزاني قائد قوات الإسناد الأولى.

وفقاً لإعلام وزارة البيشمركة، كان الهدف من المناورة إظهار القدرات والتقدم العسكري للضباط وقوات البيشمركة التابعة لقيادة قوات الإسناد بعد أن اجرت قوات الأسناد دورات تدريبية في إطار خطة التدريب الخاصة بمديرية التدريب العسكري التابعة لوزارة البيشمركة وقوات التحالف، أجروا 9 دورات متقدمة في مجالات (المدفعية الأساسية، ومعين، وقداحين، والدبابات، والمركبات المدرعة، والهندسة، والمشاة، والاتصالات) بالإضافة إلى العديد من الدورات الأساسية والمتوسطة، وشارك أكثر (611) من ضباط ومراتب البيشمركة التابعة لقيادة قوات الإسناد تدريبات في مجالات مختلفة.

وفي جزء آخر أُجريت المناورة في جبل بيرس، واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة ودبابات ومركبات مدرعة وأسلحة بأقصى درجات المهارة والقدرة الأكاديمية العالية بنجاح.