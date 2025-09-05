هيئة تابعة لمجلس أوروبا تسعى للإفراج عن مندوب لها مسجون في تركيا

2025-09-05 18:40

أربيل (كوردستان 24)- أعربت هيئة تابعة لمجلس أوروبا الجمعة عن أملها بالإفراج الفوري عن مندوب لها معتقل في تركيا بسبب انتقاده لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.

واعتُقل أنيس هوجا أوغولاري البالغ 23 عاما في الخامس من آب/أغسطس فور وصوله إلى مطار أنقرة واحتجز في سجن سنجان القريب من العاصمة، بعد خطاب دان فيه "تراجع الديموقراطية" و"انتهاكات حقوق الإنسان" في تركيا، خلال مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا أواخر آذار/مارس.

ويُلاحَق الناشط التركي بتهمة نشر معلومات كاذبة، بعد تصريحات أدلى بها في ستراسبورغ بعد عشرة أيام من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ومن المقرر أن يمثل هوجا أوغولاري أمام القضاء الاثنين، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقالت بعثة من المؤتمر زارت أنقرة هذا الأسبوع إنها "لم تسمع شيئا خلال زيارتها يمكن أن يبرر الملاحقات القضائية بحق هوجا أوغولاري أو حبسه احتياطيا".

وأضافت في بيان "الجلسة الأولى لمحاكمته ستُعقد في 8 أيلول/سبتمبر. نأمل أن تسود العدالة وأن تُسقط التهم ويتم الإفراج عنه فورا"، مشددة على أن "إسكات الشباب هو إسكات للديموقراطية".

ويضم المؤتمر المكلف تعزيز الديموقراطية المحلية 306 أعضاء يمثلون أكثر من 130 ألف سلطة محلية وإقليمية في الدول الـ46 الأعضاء في مجلس أوروبا. كما ترسل كل دولة مندوبا شابا إلى ستراسبورغ لولاية مدتها عام.