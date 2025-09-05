مقر بارزاني: الرئيس بارزاني يزور وزارة الخارجية الفرنسية

2025-09-05 20:20

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة، وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، وذلك على هامش افتتاحه طريق “الپيشمرگه” في حديقة “أندريه سيترون" بالعاصمة باريس، وفق ما نقله مقر بارزاني.

وجاء في بيان مقر بارزاني:

في إطار زيارته إلى فرنسا، أجرى الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الجمعة، 5 أيلول 2025، زيارةً إلى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، حيث استُقبل من قبل السيد جان نويل بارو، معالي وزير الخارجية الفرنسي.

وخلال اللقاء، جرى تسليط الضوء على العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة التي تربط بين شعبَيّ كوردستان وفرنسا، والتأكيد على تطوير العلاقات بين الجانبين.

كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى العراق وإقليم كوردستان، والمقرر إجراؤها هذا العام.

وتناول اللقاء أيضاً العلاقات بين أربيل وبغداد، وأهمية الالتزام بالدستور ومعالجة القضايا العالقة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى بحث التهديدات الإرهابية وضرورة التنسيق والتعاون بين الأطراف لمواجهة الإرهاب.

كما شدد وزير الخارجية الفرنسي على مواصلة دعم بلاده لإقليم كوردستان.