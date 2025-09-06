حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يعقد مؤتمراً استثنائياً في 21 أيلول/سبتمبر

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه سيعقد مؤتمرا استثنائيا في 21 أيلول/سبتمبر بعد أن عزل القضاء قيادته في إسطنبول بتهمة الفساد، حسبما أكد مصدر في الحزب لوكالة فرانس برس السبت.

ويأتي القرار وسط ضغوط سياسية متزايدة على حزب الشعب الجمهوري آخرها قرار المحكمة هذا الأسبوع إلغاء نتائج مؤتمره الإقليمي الذي عُقد في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعزل زعيمه أوزغور جيليك إلى جانب 195 عضوا من قيادة الحزب ومندوبيه.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن أكثر من 900 مندوب من حزب الشعب الجمهوري قدموا الجمعة التماسا إلى مجلس الانتخابات المحلي في العاصمة أنقرة للسماح بعقد المؤتمر.

ومن المتوقع أن تصاغ خلال المؤتمر استراتيجية الحزب في ظل مواجهته حالة من عدم اليقين جراء ما يمكن أن يصدر عن القضاء.

حقق حزب الشعب الجمهوري، أكبر قوة معارضة في البرلمان التركي، فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية لعام 2024.

وتعرضت قيادة الحزب مذاك لموجة من التوقيفات والقضايا القانونية التي بلغت ذروتها في آذار/مارس بسجن رئيس بلدية إسطنبول البارز أكرم إمام أوغلو بتهم فساد ينفيها.

وأثار توقيف وسجن إمام أوغلو الذي ينظر إليه على أنه منافس جدي لأردوغان، احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ عقد في تركيا.

وشنّت السلطات حملة قمع للتظاهرات وأوقفت نحو ألفي شخص بينهم طلاب وصحافيون، أفرجت عن معظمهم في وقت لاحق.

الثلاثاء، عزلت المحكمة زعيم حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وعشرات من مندوبي الحزب وعينت فريقا من خمسة أعضاء ليحلوا محلهم في خطوة تلاها انخفاض في البورصة بنسبة 5,5 في المئة.

وتواجه القيادة الوطنية للحزب المعارض دعوى قضائية مشابهة في قضية تحظى بمتابعة وثيقة، ومن المقرر أن تستأنف في أنقرة في 15 أيلول/سبتمبر.

ويرى مراقبون أن العريضة التي وقعها أكثر من 900 مندوب من الحزب للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي تأتي في ظل إمكانية صدور حكم قضائي مماثل يعزل القيادة الوطنية.

المصدر: فرانس برس