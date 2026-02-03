لاهور شيخ جنكي وشقيقه يَمثلان أمام محكمة السليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر مطلع لـ "كوردستان 24" بأنه من المقرر أن يمثل كل من لاهور شيخ جنكي وشقيقه پولاد شيخ جنكي أمام محكمة السليمانية مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقاً لمعلومات المصدر، فإن الهدف من حضورهم أمام المحكمة هو إدلاء أقوالهم أمام القاضي بخصوص القضايا القانونية المرفوعة ضدهم.

تأتي هذه الخطوة القانونية الجديدة في إطار المتابعات المستمرة للمحكمة من أجل البت في الشكاوى المقدمة بحقهم.

تُعد عملية تدوين الأقوال جزءاً من الإجراءات القانونية التي يسعى القاضي من خلالها إلى جمع مزيد من التفاصيل حول التهم والقضايا التي أثيرت في الأروقة القضائية خلال الفترة الماضية، في حين يعمل فريق الدفاع التابع لهم على ضمان سير العملية بشكل قانوني ومحايد.

يُذكر أن لاهور شيخ جنكي، الرئیس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني ورئيس (جبهة الشعب) حالياً، وشقيقه پولاد شيخ جنكي، يواجهان سلسلة من الشكاوى والقضايا القانونية المختلفة منذ التغييرات الداخلية التي شهدها حزبهما عام 2021.

ومعظم هذه القضايا المسجلة ضدهم في محاكم السليمانية وأربيل تتعلق بملفات أمنية وإدارية وصراعات سياسية داخل إقليم كوردستان.

إن مثولهم مجدداً أمام القاضي في عام 2026 يشير إلى أن الإجراءات القانونية المتعلقة بتلك الصراعات لا تزال مستمرة، وأن المؤسسات القضائية تواصل تدقيق الأدلة والأقوال للوصول إلى أحكام نهائية.