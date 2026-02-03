الشرع لـ "ENKS": ملتزمون بضمان الحقوق الكوردية في إطار الدستور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- خلال اجتماع بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووفد من المجلس الوطني الكوردي (ENKS)، تم التأكيد على الحقوق الدستورية للكورد، كما وُصف المرسوم الرئاسي السوري بالخطوة الهامة والاستراتيجية.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان لها اليوم الثلاثاء، 3 شباط 2026 أن الشرع، استقبل في قصر الشعب وفداً من المجلس الوطني الكوردي (ENKS).

ووفقاً للبيان، شدد الشرع خلال الاجتماع على التزام الدولة الكامل بضمان وحماية حقوق المواطنين الكورد باعتبارهم مكوناً أساسياً من مكونات البلاد، وبما يتماشى مع المواد والفقرات الدستورية.

من جانبه، أعرب وفد المجلس الوطني الكوردي عن سعادته بصدور المرسوم الرئاسي السوري رقم 13، مرحبين به بحفاوة كبيرة.

وجاء في البيان أن الوفد وصف صدور المرسوم بالخطوة الاستراتيجية والمهمة في سبيل ترسيخ الحقوق والحفاظ على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمكون الكوردي في سوريا.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية والاهتمام بحقوق كافة مكونات الشعب السوري.

وأمس الاثنين، استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني في العاصمة دمشق وفدًا من المجلس الوطني الكوردي برئاسة محمد إسماعيل.

حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وفق ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية.

وشدّد الشيباني على حقوق المواطنين الكورد في سوريا، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية ويحفظ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية ضمن سوريا الموحدة.