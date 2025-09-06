إصابة ديمبيليه تبعده من 6 إلى 8 أسابيع

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- سيغيب مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا عثمان ديمبيليه عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع بداعي إصابة في العضلة الخلفية كما أعلن مصدر مقرّب من اللاعب السبت.

أما زميله في نادي العاصمة ومنتخب فرنسا ديزيريه دويه المصاب في ربلة الساق فيغيب 4 أسابيع بحسب وسائل إعلام عدة.

وغادر اللاعبان مقر تجمع منتخب فرنسا وتم استدعاء جناح النصر السعودي الجديد كينغسلي كومان للحلول مكانهما.

وكان ديمبيليه حلّ بدلاً من دويه مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد أوكرانيا ضمن تصفيات مونديال 2026 الجمعة قبل أن يتعرض للإصابة في العضلة الخلفية في الدقيقة 81.

وبعد أن استهل المنتخب الفرنسي مشواره في تصفيات مونديال 2026 بالفوز على مضيفته أوكرانيا 2-0، سيستضيف أيسلندا الثلاثاء المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس.