آيدن معروف: حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بدعم جميع المكونات وتعزيز التعايش المشترك

منذ 3 ساعات

اربيل (كوردستان24) - أكد وزير الإقليم لشؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، آيدن معروف، على التزام الحكومة الثابت بدعم كافة المكونات القومية والدينية دون تمييز، مشدداً على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز التعايش السلمي وتطوير واقع هذه المكونات.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "كوردستان 24"، عقب اجتماع عقده الوزير مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمكونات في دائرة المنظمات غير الحكومية بأربيل.

وأوضح معروف أن الاجتماع ركز على آليات التنسيق والتعاون لتطوير ملف المكونات، واصفاً الخطوة بـ"الإيجابية والضرورية". وقال: "حكومة إقليم كوردستان، أكثر من أي وقت مضى، تدعم المكونات وتسعى لترسيخ التعايش بين مختلف القوميات والأديان".

وفي رده على سؤال حول احتمالية وجود تمييز في التعامل مع المكونات، نفى الوزير ذلك قاطعاً، مؤكداً أن "الجميع سواسية ولا فرق بين مكون وآخر". وأضاف: "نحن نمثل التركمان والكلدان والسريان والآشوريين وكافة الأديان والمذاهب. لكل مكون خصوصيته التي نحترمها وندعمها".

وأشار معروف إلى أن المكونات في إقليم كوردستان تتمتع بمشاركة فاعلة في البرلمان والحكومة وصنع القرار السياسي، داعياً إلى تعزيز هذه المشاركة مستقبلاً في المجالات السياسية والدبلوماسية. كما شدد على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني لتمكينها من تقديم خدمات أفضل لمجتمعاتها في المجالات التربوية والثقافية وحقوق الإنسان.

واختتم وزير الإقليم لشؤون المكونات حديثه بالتأكيد على أن وجود التنوع القومي والديني يعد عاملاً أساسياً في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإقليم، وأن حكومة كوردستان ستواصل نهجها في حماية حقوق المكونات وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.