نفط الهلال الإماراتية لـ كوردستان24: إنتاج العراق من الغاز لا يسد حاجته المحلية

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية، عبدالله القاضي: "وصل إنتاج الغاز من حقل كورمور إلى 520 مليون قدم مكعب، وسنزيد إنتاج الغاز قبل نهاية هذا العام".

وقال القاضي لـ كوردستان24: "إنتاج الغاز في إقليم كوردستان حاليا يصل إلى حوالي 520 مليون قدم مكعب، والذي يُستخدم لتوليد الكهرباء، ومشروع التوسع في المرحلة الأولى، والذي يبلغ 250 مليون قدم مكعب، في المرحلة النهائية، ونأمل أن نكمله بنهاية هذا العام، حتى نتمكن من الوصول إلى إنتاج 750-770 مليون قدم مكعب من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء أو أمور أخرى".

وفيما يتعلق باستيراد العراق للغاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الإماراتية: "الغاز الذي يستورده العراق من دولة مجاورة يستخدم في توفير الكهرباء، واللغاز المنتج لا يلبي الاحتياج المحلي".

وتابع: " اقترحنا على وزارة الكهرباء العراقية تقديم 100 مليون قدم مكعب من الغاز، ثم نزيد الكمية إلى 400 مليون قدم مكعب، ونأمل أن توافق الوزارة على الاقتراح".

و فيما يتعلق بهجمات الطائرات المسيّرة، قال عبد الله القاضي: "الهجمات على الحقول تثير لدينا تساؤلات حول سبب استهداف شركة واحدة لإنتاج الغاز، ما هو كل هذا العدوان؟".

وفي مطلع شهر تموز 2025، تعرضت مدن إقليم كوردستان لـ38 هجمة بطائرات مسيرة وصواريخ، من بينها 9 هجمات استهدفت حقول النفط في كل من (خورملە، كورمور، سرسنك، أتروش، باي حسن، فيشخابور، تاوكي، هنت أويل)، بينما استهدفت الهجمات المتبقية القوات الأمنية والمطارات.