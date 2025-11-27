دهوك تقضي ليلتها في الظلام

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أسفر الهجوم على حقل غاز كورمور، عن انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء في دهوك وزاخو.

و قال مراسل كوردستان24، إن دهوك وإدارة زاخو المستقلة عاشتا ليلة مظلمة، وانقطعت الكهرباء عن معظم الأحياء.

وأضاف أن بعض الأحياء التي لا تزال فيها المولدات، يعتمد سكانها الآن على المولدات، وهذا الوضع أثار قلق الناس، خاصة وأن طقس دهوك بارد جداً.

تنتج دهوك حوالي 1200 ميغاواط من أصل 4100 ميغاواط من الكهرباء في إقليم كوردستان، حيث يتم إنتاجها في محطات مركز دهوك، محطة كاش في مدينة سيميل، محطة باعدري في حدود مدينة شيخان، وكذلك محطة ديرلوك، ويتم جمعها جميعاً وتوزيعها على شبكة الكهرباء الوطنية لإقليم كوردستان في أربيل، ثم توزيعها على مناطق الإقليم.

محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة استفادتا منذ شهر تشرين الأول من هذا العام من الكهرباء لمدة 24 ساعة، وجميع المولدات توقفت عن العمل.

وتعرض حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان ليلة الأربعاء، لاستهداف، تسبب بـ "انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء".

وفي السنوات الأخيرة، استهدفت هجمات بالصواريخ او المسيرات مرات عدة حقل كورمور للغاز الذي يقع بين مدينتي كركوك والسليمانية، ثاني كبرى مدن الإقليم.

وانقطع التيار الكهربائي في مناطق عدة بينها مدينة السليمانية .

وقالت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في بيان "في الساعة 23,30 (20,30 ت غ)، تعرّضت منشأة حقل كورمور لهجوم، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء".

وأكّدتا العمل "بالتعاون مع شركة دانة غاز" الإماراتية "على خط المتابعة والتحقيق في ملابسات الحادثة واستعادة الوضع الطبيعي".