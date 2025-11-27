بريطانيا تدين استهداف حقل كورمور: نحث على محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعربت السفارة البريطانية في العراق، اليوم الخميس، عن ادانتها الشديدة، لاستهداف حقل كورمور للغاز ليلة أمس في أقليم كوردستان.

وقال السفير البريطاني عرفان صديق: "إن الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية تهدد استقرار العراق وسلامة شعبه، مضيفاً: "تقف المملكة المتحدة مع الشركاء العراقيين وتدعم الجهود الرامية إلى حماية المنشآت الحيوية. نحث على محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم".

يُعد حقل "كورمور" في قضاء جمجمال (محافظة السليمانية) أكبر حقل غازي في إقليم كوردستان، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية (كونسورتيوم بيرل بتروليوم). يعتبر الحقل "العمود الفقري" لمنظومة الطاقة، حيث يزود محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية ودهوك بالوقود اللازم للتشغيل، وتوقفه يعني انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في الإقليم.

لم يكن هجوم ليلة أمس حدثاً معزولاً؛ إذ تعرض الحقل لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ (كاتيوشا) والطائرات المسيرة المفخخة خلال الأعوام (2022، 2023، 2024). ورغم تشكيل لجان تحقيقية مشتركة بين بغداد وأربيل في مرات سابقة، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى طي الكتمان أو تُقيد ضد "جماعات خارجة عن القانون"، وهو ما أشار إليه بيان حركة الإسلام حول "عدم اعتقال المنفذين".

يأتي هذا الهجوم في وقت يسعى فيه العراق وإقليم كوردستان لتعزيز إنتاج الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، مما يجعل لهذه الهجمات أبعاداً سياسية تهدف لعرقلة مشاريع التنمية والاستقلال الطاقي، وفقاً لمراقبين وبيان الحزب الإصلاحي التركماني.