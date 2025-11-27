من النور إلى الظلام: الهجوم بالمسيرات على حقل كورمور استهداف لمصالح مواطني إقليم كوردستان

منذ 5 ساعات

اربيل (كوردستان24) - واجهت المنظومة الكهربائية الوطنية، المتمثلة في مشروع "روناكي/النور"، انطفاءً عاماً جراء الهجوم الأخير. وتُعد الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والوقود والطرق عصب الحياة، حيث يصبح العيش صعباً على المواطنين في حال غياب أي منها.

مشروع "روناكي" (النور)

هو مشروع أطلقته حكومة إقليم كوردستان بهدف توفير الكهرباء للمواطنين على مدار 24 ساعة، حيث يتم تأمين 80% من إنتاج الكهرباء ضمن هذا المشروع عبر الغاز. أعلن رئيس حكومة الإقليم عن المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ووفقاً للخطط الحكومية، من المقرر أن يغطي المشروع جميع مواطني كوردستان بحلول نهاية عام 2026.

حتى الآن، تم توفير الكهرباء المستمرة لنحو 4 ملايين و500 ألف مواطن، ما يعادل قرابة 70% من سكان الإقليم. وفضلاً عن فوائده في منع هدر الطاقة، وتنظيم المنظومة، وتعزيز البنية التحتية للكهرباء، فإن للمشروع تأثيراً إيجابياً مباشراً على البيئة في عموم مناطق الإقليم.

حقل كورمور الغازي

يقع الحقل ضمن حدود قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، وبدأ الإنتاج فيه عام 2008، ويلعب دوراً محورياً في تزويد محطات الكهرباء بالغاز.

تسبب الهجوم الذي وقع ليلة أمس على الحقل في إيقاف ضخ الغاز المسال إلى المحطات، مما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من 4000 ميغاواط إلى 1500 ميغاواط. وبحسب بيانات وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم، فقدت الشبكة أكثر من 3000 ميغاواط، مؤكدة أن الإنتاج سيعود لطبيعته فور استئناف ضخ الغاز.

الهجمات المتكررة

يأتي هذا في وقت تعرض فيه الإقليم خلال هذه الاشهر، لأكثر من 15 هجوماً بالمسيرات والصواريخ حتى اليوم، دون الكشف عن هوية المنفذين. وتستمر الهجمات بالمسيرات والصواريخ على حقول النفط والبنية التحتية الاقتصادية في إقليم كوردستان من قبل "الجماعات الخارجة عن القانون" داخل العراق منذ عدة أشهر. ورغم مطالبات حكومة الإقليم المتكررة للحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنفذين ومحاسبتهم، إلا أن الهجمات لا تزال مستمرة ولم يتم اتخاذ خطوات فعلية لوقفها.

إنفوغرافيك: الهجمات بالمسيرات والصواريخ

يشار إلى أنه منذ بداية شهر تموز/يوليو من هذا العام وحتى الآن، تم استهداف الحقول النفطية والبنية التحتية وقوات البيشمركة أكثر من 15 مرة بالصواريخ والمسيرات المفخخة:

بداية الهجمات: بدأت في الأول من تموز بإسقاط مسيرتين في السليمانية، و3 صواريخ في كركوك، وسقوط مسيرة في مخيم دركار بزاخو.

3 تموز: إسقاط مسيرة قرب مطار أربيل الدولي، وإسقاط مسيرتين في قضاء كفري بمحافظة كركوك.

10 تموز: سقوط مسيرة قرب قيادة قوات (الوحدة 70) في السليمانية.

11 تموز: تحطيم مسيرة مفخخة في بردي (التون كوبري).

14 تموز: هجوم بمسيرتين على حقل خورمالة النفطي.

15 تموز: استهداف حقلي سرسنگ وخورمالة النفطيين.

16 تموز (فجراً): هجوم على حقل بيشخابور النفطي، وتوجيه مسيرة نحو حقل تاوكي، واستهداف حقل باعدري بمسيرة.

آخر الهجمات: ليلة أمس، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث استهدفت "الجماعات الخارجة عن القانون" حقل غاز كورمور، ما أدى لاحتراق خزان للوقود وتوقف العمل والاستثمار في الحقل.

نص الإنفوغرافيك (القائمة الجانبية):

الهجمات بالمسيرات على إقليم كوردستان

شهر تموز (يوليو)

أكثر من 15 هجوماً بالمسيرات

الأهداف:

الحقول النفطية

البنية التحتية الاقتصادية

قوات البيشمركة

التسلسل الزمني:

1 تموز:

مسيرتان في السليمانية

3 صواريخ في كركوك

مسيرة في مخيم دركار

3 تموز:

مطار أربيل

حدود كفري

مسيرة في كركوك

10 تموز:

قيادة الوحدة 70

11 تموز:

مسيرة في بردي

14 تموز:

حقل نفط خورمالة

15 تموز:

حقل نفط سرسنگ

حقل نفط خورمالة

16 تموز:

حقل نفط بيشخابور

حقل نفط تاوكي

حقل نفط باعدري

26 تشرين الثاني 2025:

حقل غاز كورمور