مالية كوردستان تعلن توزيع رواتب قسم من الموظفين المتعاقدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أن رواتب شهر حزيران لعام 2025، بالإضافة إلى رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2024، ستُصرف لقسمٍ من الموظفين المتعاقدين يوم غد الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025.

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، أن الرواتب تشمل الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 1 تموز/يوليو 2024، على ملاك دائم وفق العقود، مع احتساب مستحقاتهم بناءً على الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة في تنظيم صرف الرواتب وضمان حقوق جميع الموظفين بما يتوافق مع الموارد المالية المتاحة.