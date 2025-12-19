بهدف تعزيز السلامة المرورية.. داخلية كوردستان تعلن تعليمات جديدة لاستيراد السيارات لعام 2026

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، عن حزمة من التعليمات الجديدة والمفصلة الخاصة باستيراد المركبات والآليات إلى الإقليم، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتنظيم حركة المرور والحفاظ على سلامة المواطنين. ومن المقرر البدء بالعمل بهذه التعليمات مطلع عام 2026.

معايير السلامة والجودة

بموجب القرارات الجديدة، أصبح الحصول على شهادة مطابقة الجودة الدولية (COC) شرطاً أساسياً لاستيراد أي نوع من المركبات، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية. وشددت الوزارة على ضرورة تزويد كافة المركبات بنظام منع انغلاق المكابح (ABS)، مع ضمان عدم التلاعب بـ"عداد المسافات" (الكيلومترات). كما اشترطت التعليمات وجود الوسائد الهوائية (Airbags) للسائق والركاب، على ألا يقل عددها عن وسادتين في السيارات الصغيرة.

المواصفات البيئية وعمر المركبات

وفي إطار الحفاظ على البيئة، فرضت الوزارة تزويد السيارات بنظام "المحول الحفاز" (Catalytic Converter) لتقليل انبعاث الغازات السامة. أما فيما يخص سنة الصنع، فقد حددت التعليمات أن تكون السيارات الخصوصي من موديل 2025 أو أقدم بسنتين فقط من سنة الموديل الحالية. وفي المقابل، سُمح باستيراد الآليات الزراعية والإنشائية التي يتراوح عمرها بين 10 إلى 15 عاماً.

حظر السيارات المتضررة

ووجهت الوزارة تحذيراً شديداً بشأن السيارات المتضررة المعروفة بـ (Salvage)؛ حيث يمنع منعاً باتاً استيراد السيارات التي تعرضت للغرق، أو الاحتراق، أو التي لحقت أضرار بهيكلها (الشاصي) أو محركها. وسيقتصر السماح بالدخول على السيارات ذات الأضرار الطفيفة التي لا تؤثر على المتانة العامة أو سلامة السائق والركاب.

السيارات الكهربائية والهجينة

شملت التعليمات أيضاً السيارات الكهربائية والهجينة (Hybrid/FCEV)، مؤكدة ضرورة خضوعها لذات معايير السلامة والتدقيق الفني. كما منعت الوزارة استيراد المركبات المصنعة لأغراض المختبرات أو التي تحمل وسم (For Junk) "للخردة".

التنفيذ والأهداف

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2026، وستكون ملزمة لجميع المنافذ الحدودية والمطارات في إقليم كوردستان. وتطمح الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المركبات المتداولة في الأسواق المحلية وتقليل معدلات حوادث الطرق بشكل ملموس.