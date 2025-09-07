ظاهرة القمر الدموي: كيف يحدث الخسوف الكلي ويتلون القمر باللون الأحمر

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- ظاهرة "القمر الدموي" هي ظاهرة فلكية تحدث أثناء خسوف القمر، عندما يمر القمر عبر ظل الأرض. وتتميز هذه الظاهرة بأن القمر يظهر بلون أحمر أو بني مائل للأحمر. لكن لماذا يحدث ذلك؟

عندما يقع القمر في ظل الأرض أثناء الخسوف الكلي، لا يصل الضوء المباشر من الشمس إلى القمر. مع ذلك، يمر الضوء الشمسي عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث يتناثر الضوء الأزرق بسبب تفاعل الأشعة مع جزيئات الهواء، بينما يتم تركيز الضوء الأحمر بسبب تناثر الأشعة الطويلة.

الضوء الأحمر (الذي يتسم بطول موجي أكبر) يمر عبر الغلاف الجوي للأرض وينكسر (يُحرف) نحو القمر، ليعكس الضوء الأحمر على سطحه، مما يجعله يظهر باللون الدموي أو الأحمر. هذا التأثير مشابه لظاهرة غروب الشمس، حيث يظهر الأفق باللون الأحمر بسبب نفس العملية.

ظاهرة القمر الدموي تحدث فقط خلال الخسوف الكلي، ولا تحدث في الخسوف الجزئي أو شبه الظلي. قد تستمر هذه الظاهرة لبضع ساعات وتعد من أجمل الظواهر الفلكية التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.