التحوّل الرقمي في كوردستان: ملفات الحكومة تتحول إلى بيانات رقمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان، هيوا أفندي، عن بدء برنامجهم (KRDPASS) لتمكين المواطنين من حفظ كلمات المرور الخاصة بهم على هذه المنصة.

وقال: نرغب في المستقبل القريب في رقمنة عملية الضرائب، والنظام الصحي، والتسجيل العقاري، ودمج جميع هذه البرامج في (KRDPASS).

وأشار أفندي إلى أنه في بداية عمل التشكيلة التاسعة، وبتوجيهٍ من مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، بدأوا بعملية رقمنة بيانات الحكومة، وأنهم دائمًا يعملون على تحويل ملفات الحكومة إلى بيانات رقمية.

وأشار أيضاً إلى أنه باستخدام الأجهزة والهواتف الذكية، بدأوا برنامج (KRDPASS) لتمكين المواطنين من حفظ كلمات المرور الخاصة بهم على هذه المنصة، وفي الوقت نفسه، يتم نقل البيانات بشكل آمن إلى المؤسسات المعنية من خلال هذه المنصة.

خلال اللقاء، صرح رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، قائلاً: لدينا الآن نظام تسجيل للشركات ونظام مراقبة الحدود، ونرغب في رقمنة عملية الضرائب والنظام الصحي وحتى التسجيل العقاري، ودمج كل هذه البرامج في (KRDPASS).

واليوم الثلاثاء، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل الخبرات، ممثلاً عن مكتب رئاسة الوزراء ومكتب تبادل الخبرات الحكومية.

وضمّ الوفد عدداً من كبار المسؤولين من مكتب رئاسة الوزراء الإماراتي، ووزارات شؤون مجلس الوزراء، والتغير المناخي والبيئة، والاتصالات والحكومة الرقمية، والصحة والوقاية.

وعقد مسؤولون من الجانبين تسع جلسات نقاشية موسعة، جرى خلالها بحث مجالات متعددة للتعاون المشترك، شملت: الاستراتيجية، والرقمنة الحكومية، واستشراف المستقبل، والاستثمار والاقتصاد، والرعاية الصحية، وتغير المناخ، والخدمات اللوجستية، والطيران، وبناء القدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين حكومة الإقليم ودولة الإمارات.

وخلال المناقشات، استعرض الطرفان فرص تعزيز التعاون الثنائي، وأعلنا عن أكثر من 30 مبادرة تهدف إلى نقل الخبرات الإماراتية إلى إقليم كوردستان. ومن بين أبرز هذه المبادرات:

• نظام إدارة الأداء الحكومي: الذي سيوفر لحكومة الإقليم لوحة معلومات مركزية لمتابعة التقدم في مختلف الوزارات، وتحسين اتخاذ القرار، وضمان الشفافية والمساءلة.

• مبادرة “مبرمجو كوردستان”: وتهدف إلى تدريب نحو 30 ألف شاب وشابة في مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، ومحو الأمية الرقمية، بما يسهم في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين في كوردستان.