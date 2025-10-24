رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي حيدر العبادي بوفاة والدته

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي، بوفاة والدته التي وافتها المنية.

وفيما يلي نص التعزية:

الدكتور حيدر العبادي المحترم

رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف النصر،

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدتكم الكريمة. وبهذا المصاب الأليم، نتقدم إليكم وإلى أسرتكم الكريمة بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

24 تشرين الأول 2025