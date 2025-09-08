ويندي غرين: سنعزز علاقاتنا التجارية مع إقليم كوردستان

منذ 15 ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت ويندي غرين ان الولايات المتحدة الامريكية ستعزز علاقاتها التجارية مع إقليم كوردستان، وخاطبت رجال الاعمال والمستثمرين الامريكيين قائلة، "أحد احلامي هي ان اراكم شركاء تجاريين مع الكورد".

وانطلق صباح اليوم الاثنين 8 ايلول 2025 في أربيل المؤتمر التجاري والاقتصادي المشترك لحكومة إقليم كوردستان والولايات المتحدة والمستثمرين ورجال الاعمال، لمناقشة فرص الاستثمار والتحديات في إقليم كوردستان.

وقالت ويندي غرين القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل خلال المؤتمر، "أشكر حكومة إقليم كوردستان على اتاحة هذه الفرصة للشركات والمستثمرين الامريكيين في إقليم كوردستان".

وأضافت، "ان قيادة إقليم كوردستان أعربت عن دعمها للشركات الامريكية للاستثمار في كوردستان، وعلينا ان نعمل معا من أجل المستقبل"، مضيفة ان "شراكة اقليم كوردستان والولايات المتحدة كانت في السابق مقتصرة على الامن، لكنهم الان يريدون بناء شراكات تجاري بين الجانبين".

وكشفت ويندي غرين، انها التقت بعدد من قادة إقليم كوردستان وزرات عدة مناطق في الاقليم والتقت بالاكاديميين ورجال الاعمال ايضا، وكان الجميع يتسائل عن الخطوات المستقبلية للولايات المتحدة في كوردستان، وكان ردي لهم ان اهتمامنا سينصب على الجانب التجاري، علينا التركيز على الفرص ونستثمرها، فهذه الفرص ستعزز شراكتنا"، وأكدت غرين، "ان الشراكة بين الولايات المتحدة وكوردستان تعود الى عقود مضت، والعلاقات بيننا لها قيمتها الخاصة، ونريد مواصلة هذه الشراكة وتعزيز العلاقات من خلال التجارة والطاقة".

وتابعت قائلة، "نسعى الى استقطاب المزيد من الشركات الامريكية الى كوردستان لتعزيز علاقاتنا التجارية".

وأردفت، "الى جانب الفرص المتاحة، هناك بعض التحديات، ونسعى الى حل بعض هذه التحديات من خلال مثل هذه المؤتمرات، ونسعى الى المضي قدما بإزالة العقبات، وهو ما يصب في مصلحة إقليم كوردستان والولايات المتحدة".