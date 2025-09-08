كوردستان24 تشارك في مؤتمر عالمي للترجمة يجمع خبراء عالميين

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت ولاية نيوجيرسي الأميركية انعقاد مؤتمر دولي للترجمة بمشاركة واسعة من نحو 150 مترجمًا وخبيرًا لغويًا من داخل الولايات المتحدة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع في ظل المتغيرات العالمية السريعة، ولا سيما مع تصاعد تأثير الذكاء الاصطناعي.

في كلمتها الافتتاحية، قالت فيكتوريا بوم، رئيسة رابطة المترجمين في نيويورك، "هذا المؤتمر ثمرة تعاون بين أربع مؤسسات: رابطة مترجمي نيويورك، جمعية مترجمي ديلاوير، وقسمي اللغة الإسبانية والبرتغالية. نفتخر باستضافة المؤتمر في جامعة روتغرز بنيوجيرسي، وبحضور قرابة 150 مشاركًا من مختلف الولايات المتحدة وخارجها. هدفنا هو جمع المترجمين واللغويين والإعلاميين في وقت يواجه فيه العالم تحديات متسارعة، أبرزها صعود الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب أن يكون لنا دور فاعل".



مشاركة كوردية متميزة

المترجم نريمان هورامي، محرر أخبار في مؤسسة كوردستان24، كان الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط في هذا المؤتمر. وقد استغل الفرصة لتسليط الضوء على تاريخ وثقافة الشعب الكوردي أمام الحضور.



وعن دعوة كوردستان24، الى هذا المؤتمر، أوضح هورامي أن القناة نالت هذا التقدير بفضل احترافية فريق الترجمة الذي أثبت قدرته على نقل الأحداث إلى لغات متعددة، ما جعلها محل إشادة من ضيوفها الدوليين.

من جانبه، قال مايلز كاغينز، المتحدث السابق باسم التحالف الدولي ضد داعش، "أول لقاء لي مع كوردستان24 كان في الاستوديو عام 2019، حيث تعرفت على نريمان هورامي، وهو لغوي محترف نادر. خلال مؤتمر نيوجيرسي للترجمة قدمنا عرضًا مشتركًا أمام مئات المترجمين والمتخصصين من مختلف دول العالم، وسعدت جدًا بمشاركتي في النقاش حول بعض التقاليد والعادات الكوردية".



يُذكر أن مؤتمر الترجمة يُعقد سنويًا، ويُعد فرصة لتعزيز التواصل بين المترجمين وتبادل المعارف، بما يسهم في تطوير هذا المجال الحيوي في زمن يشهد تحولات تقنية ولغوية متسارعة.



تقرير: عيسى حسن – كوردستان24 - ولاية نيوجيرسي الأميركية