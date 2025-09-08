احتجاجاً على قرار الحكومة الاتحادية.. خريجو كليات خانقين يواصلون إضرابهم عن الدراسة منذ 20 يوماً

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان24)- يواصل خريجو كليات خانقين إضرابهم عن الدراسة منذ 20 يوماً مطالبين الحكومة الاتحادية بالاعتراف بشهاداتهم. مؤكدين أنهم سيواصلون إضرابهم إذا لم يتم حل مشكلتهم.

أيوب وابنته يحتجّان هنا تحت الخيمة منذ أكثر من عشرين يومًا. جميع من هنا تخرجوا من الجامعة، لكنهم حُرموا من فرص العمل.

وأفاد أيوب حسن لـ كوردستان 24 أن لديه ثلاثة بنات جميعهن تخرجن من كلية "اللغات والعلوم الإنسانية"، إحداهن من قسم اللغة العربية، وأخرى من قسم اللغة الإنكليزية، والثالثة أكملت علم النفس.

وأضاف: حتى الآن لم تُسلم شهاداتهم، لذلك أمضيت 20 يومًا معهم للمطالبة بحقوقنا، مشيرًا إلى أن الحكومة الاتحادية تقول إن كلياتهم غير معترف بها وأنها تأسست على أراضٍ عراقية بطريقة غير رسمية.

ويطالب هؤلاء الخريجون بالحصول على شهاداتهم وإدراجها في التخرج، حيث أكمل كل منهم جزءًا من دراسته في جامعة كرميان الحكومية، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تسلمهم الشهادات واستبعدتهم من مراسم التخرج، ما دفعهم إلى التعبير عن استيائهم والإضراب.

وقال ممثل الطلاب راژان مجيد: نحن جميعًا هنا، وأمضينا 20 يومًا محتجين، ونحن خريجو كليات تنتسب إلى جامعة كرميان، وقررنا ألأ نسمح بفتح أبواب الكليات ما لم تُسلم شهاداتنا.

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية، بسبب مشكلات الأراضي والزراعة، تفرض عقوبات على خريجينا، وهو أمر غير عادل وغير موجود في أي دولة أو قانون، لذلك لن نسمح بفتح الكليات ما لم تُلبَّ مطالبنا.

ويشعر هؤلاء الخريجون بالقلق من أن الحكومة العراقية حرمتهم من فرص العمل، لذا فهم يريدون إيصال أصواتهم من خلال الاحتجاجات والإضرابات، والمطالبة بعدم جعلهم ضحايا للصراعات السياسية.

وأشار والد إحدى الطالبات في هذه الوقفة الاحتجاجية إلى أنه يقف إلى جانب مستقبل بناته، وأن هذه الخطوة تمثل صوت مئات الأسر والطلاب لضمان عدم المساس بحق الخريجين، وللتأكيد على أن الحكومة الاتحادية لا تميز في منح شهاداتهم وإدراجهم في التخرج.