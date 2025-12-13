حملة دربنديخان تجمع 100 مليون دينار لصالح متضرري جمجمال

منذ 5 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن أهالي دربنديخان عن إطلاق حملة تضامنية لمساعدة المتضررين من سيول جمجمال، حيث جُمِع قبل بدء الحملة مبلغ 100 مليون دينار.

وفي هذا السياق، قال المشرف على الحملة، عباس صالح، وهو أيضاً رجل دين، إن هذه الحملة هي حملة مدينة دربنديخان، وليست حملة شخص بعينه، بل أُطلقت باسم المدينة. ويشارك فيها الجميع ومن مختلف الجهات، وهي مخصصة للمتضررين من سيول جمجمال.

وأشار في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى "أننا مدينون لكل أبناء كوردستان، لأن مدينة دربنديخان تعرّضت عام 2017 لزلزال ألحق بها أضراراً كبيرة وسقط على إثره ضحايا، ويمكنني القول إن جميع أبناء كوردستان، ومن مختلف مناطقها، وقفوا معنا، ولا سيما أهالي جمجمال ومنطقة كرميان".

من جانبه، قال أحد المواطنين المشاركين في الحملة: أطلقنا هذه الحملة في مدينة دربنديخان لمساعدة المتضررين في جمجمال، وندعو أهل الخير، سواء داخل المدينة أو خارج البلاد، إلى تقديم الدعم والمساندة.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت الأحدالماضي، على مدن وبلدات إقليم كوردستان، ما أدى في جمجمال إلى تشكّل سيول تسببت بأضرار كبيرة لحقت بسكان المنطقة.

وفي هذا الشأن، أعلن رمك رمضان، قائممقام قضاء جمجمال، خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 9 كانون الأول 2025، أن السيول تسببت بوفاة مواطنين اثنين وإصابة 14 آخرين.

وأضاف أن أكثر من 500 منزل و100 محل تجاري تضررت، كما انهارت أربعة جسور ضمن حدود القضاء وتعرضت لأضرار جسيمة.