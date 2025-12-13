موجة هطول غزيرة تنعش الموارد المائية في كرمانشاه وتفجر ينابيع روانسر

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ساهمت موجة الثلوج والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق شرق كوردستان (إيران) خلال هذا الأسبوع، وتحديداً محافظة كرمانشاه، في إنعاش وإعادة الحياة إلى جزء كبير من الينابيع والأنهار والعيون المائية التي كانت قد تعرضت للجفاف.

وشهد "سرآب روانسر"، الذي يُعد واحداً من أبرز المعالم السياحية في محافظة كرمانشاه، عودة تدفق المياه بعد جفاف استمر لمدة شهرين. ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تفجرت الينابيع الجوفية المغذية للموقع، مما أدى إلى امتلاء الأحواض وتدفق المياه بغزارة، وهو ما استقبله أهالي المدينة والسياح بمشاعر الارتياح والسرور.

وفي حديث لـ "كوردستان 24"، قال أمين سليماني، أحد السياح في المنطقة: "جئت مع عائلتي لمشاهدة السرآب، والحمد لله أن المياه قد عادت للتدفق مجدداً، مما أدخل البهجة على قلوب الجميع".

ويُعد "سرآب روانسر" شرياناً حيوياً ومصدراً رئيسياً لتأمين مياه الشرب والري الزراعي لمدينة روانسر والقرى المحيطة بها. وتشير البيانات إلى أن غزارة تدفق المياه من ينابيعه في أوقات الذروة تصل إلى 6000 لتر في الدقيقة، مما يجعله أحد الروافد الأساسية لنهر "قره سو" الذي يمر عبر مدينة كرمانشاه وسهولها.

من جانبه، وصف محمد أحمدي، أحد سكان روانسر، التغير السريع في المشهد قائلاً: "حتى يومين مضيا، كان هذا الموقع جافاً تماماً ولا توجد فيه قطرة ماء واحدة. اليوم، أحيت أمطار الرحمة الينابيع وامتلأ السرآب بالمياه من جديد".

ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة الأنواء الجوية في كرمانشاه، فقد بلغ معدل الهطول المطري في المحافظة خلال الـ 48 ساعة الماضية (يومي الاثنين والثلاثاء) 48 ملم. وسُجلت أعلى كمية للأمطار في مدينة "باوة" بمنطقة هورامان حيث بلغت 121 ملم، بينما شهدت روانسر هطول أكثر من 100 ملم.

وعلى الرغم من الانفجار المبكر للينابيع وعودة المياه، إلا أن المؤشرات تؤكد الحاجة إلى المزيد من الثلوج والأمطار ليعود المنسوب المائي في "سرآب روانسر" إلى معدلاته المعهودة في السنوات السابقة.