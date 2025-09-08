إطلاق نظام رقمي جديد في مراكز شحن الكهرباء بدهوك وزاخو وباتيفا

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن البدء بتشغيل نظام رقمي جديد في مراكز شحن الكهرباء بدهوك وزاخو وباتيفا، يستفيد منه أكثر من 250 ألف مشترك.

خدمة أسرع وأسهل للمواطنين

وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد سيُوحَّد تدريجيًا في جميع مراكز شحن الكهرباء بإقليم كوردستان، بما يسهم في تسهيل معاملات المواطنين وتسريع إجراءات الدفع والفوترة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنجاح التجربة السابقة التي طُبقت في مراكز شحن أربيل والسليمانية.

ارتباط بالمشروع الوطني "روناكي"

وبيّنت الوزارة أن هذا التطوير يندرج ضمن إصلاحات مشروع "روناكي" الهادف إلى تأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة لجميع مناطق كوردستان بحلول نهاية عام 2026.

ووفقًا للإحصاءات، فإن أكثر من 50% من سكان إقليم كوردستان أصبحوا يستخدمون النظام الرقمي الموحد في معاملاتهم الكهربائية.

خطة شاملة

وأكدت الوزارة أن تشغيل النظام في دهوك وزاخو وباتيفا يمثل جزءًا من خطتها لتطبيقه في جميع المراكز الـ25 لشحن الكهرباء في عموم إقليم كوردستان خلال الفترة المقبلة.

خلفية المشروع

يُذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مشروع "روناكي"، الذي يهدف إلى تزويد نحو 4 ملايين مواطن في كوردستان بالكهرباء بشكل مستمر على مدار اليوم، في المنازل والمؤسسات التجارية على حد سواء.