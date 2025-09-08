ويندي غرين: إقليم كوردستان بيئة مثالية للتجارة وتعزيز الاستثمار الأمريكي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكدت القنصل الأمريكي في إقليم كوردستان، ويندي غرين، اليوم الاثنين أن إقليم كوردستان يتمتع ببيئة جيدة ومناسبة للتجارة، مشددة على رغبة الولايات المتحدة في تعزيز الاستثمار في الإقليم.

وقالت غرين، إن غرفة التجارة الأمريكية ملتزمة بتأسيس علاقة اقتصادية قوية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، مؤكدةً أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وأضافت: "يجب زيادة الاستثمار في إقليم كوردستان، لأنه يتمتع ببيئة تجارية جيدة جداً، ويعكس وصول مثل هذا الوفد التجاري العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والإقليم، الذي لديه رغبة كبيرة في الاستثمار والمنتجات الأمريكية".

وأكدت أن غرفة التجارة الأمريكية تعمل على تلبية احتياجات المستثمرين من خلال بناء العلاقات الاقتصادية المستدامة.

وفي هذا السياق، انطلقت اليوم في أربيل فعاليات مؤتمر مشترك بين غرفة التجارة والاقتصاد في إقليم كوردستان ومستثمري وتجار كوردستان من جهة، وغرفة التجارة الأمريكية والمستثمرين والتجار الأمريكيين من جهة أخرى، لمناقشة فرص الاستثمار والتحديات في الإقليم.