ملعب دهوك يحتضن مباريات الأندية الكوردستانية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الرياضي العام في العراق، نقل عدد من مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم إلى ملعب دهوك بسبب مشاكل فنية وأعمال صيانة في ملاعب بعض الأندية.

ويخوض نادي نوروز مباراته الأولى أمام الكهرباء يوم السبت المقبل عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب دهوك، فيما يلتقي الفريق نفسه بعد يوم مع ضيفه الكرمة في التوقيت ذاته وعلى الملعب نفسه.

وفي السياق ذاته، سيواجه نادي أربيل نظيره النجف على ملعب دهوك يوم الاثنين المقبل، بعد أن أُغلق ملعبه مؤقتاً لأعمال الصيانة.

كما ستُقام مباريات فريق الموصل في الموسم الحالي على ملعب دهوك إلى حين اكتمال أعمال إعادة تأهيل ملعبه.